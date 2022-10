Protest vor der iranischen Botschaft in Berlin Foto: Paul Zinken up-down up-down Demonstrationen im Iran „Es geht nicht nur um den Hijab“ – was ein Teppichhändler aus Neumünster über die Proteste in seiner Heimat denkt Von Julia Weilnböck | 10.10.2022, 08:00 Uhr

Qamar Bagheri lebt seit 22 Jahren in Neumünster und verkauft Perserteppiche aus seiner Heimat, dem Iran. Seit die Proteste in Teheran in den sozialen Medien um die Welt gehen, ist er in Gedanken tausende Kilometer von Neumünster entfernt: bei seiner Frau, Tochter und einem Land, das nach Freiheit strebt.