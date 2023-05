Wurde für eine starke kämpferische Leistung im Duell mit Ahrensburg nicht belohnt: Torsten Priehs vom TSV Gadeland. Foto: André Sell up-down up-down Neumünster / Tennis-Nordliga Darum braucht der TSV Gadeland im Tabellenkeller keine Angst zu haben Von Marcel Meinert | 24.05.2023, 08:31 Uhr

Die Herren 60 mischen auch in der Sommersaison 2023 in Deutschlands zweithöchster Spielklasse mit. Die ersten beiden Partien gehen verloren, dem Spaß am Spiel tut das jedoch aus nachvollziehbaren Gründen keinen Abbruch.