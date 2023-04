Seit Mitte April muss sich ein Familienvater aus Neumünster wegen Drogenhandels vor dem Kieler Landgericht verantworten. Jetzt äußerte er sich zu den Vorwürfen. Foto: Dörte Moritzen up-down up-down Prozess um Drogenhandel in großem Stil in Neumünster Angeklagter legt Teilgeständnis ab und vermisst in der Haft besonders sein schwerkrankes Baby Von Dörte Moritzen | 26.04.2023, 16:04 Uhr

Ein Mann (27) aus Neumünster muss sich zurzeit vor dem Kieler Landgericht verantworten, weil er in großem Stil mit Drogen gehandelt haben soll. Dort räumte er jetzt einen Teil der Vorwürfe ein. Weil er in U-Haft sitzt, konnte er seine neugeborene Tochter noch nie in den Armen halten.