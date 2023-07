Mit Transparenten und Trillerpfeifen zog der Demonstrationszug der Beschäftigten aus dem Groß- und Einzelhandel in Neumünster über den Kuhberg. Foto: Dörte Moritzen up-down up-down Protest in der Innenstadt Warnstreik im Handel: 120 Beschäftigte zogen durch Neumünster Von Dörte Moritzen | 06.07.2023, 13:11 Uhr

„Die Streiks werden jetzt ausgeweitet.“ Mitarbeiter mehrerer Unternehmen aus dem Groß- und Einzelhandel gingen am Donnerstag in Neumünster auf die Straße und taten lautstark ihre Forderungen in der aktuellen Tarifauseinandersetzung kund.