Mit Platz 3 zum Start zufrieden: der TSC Neumünster. Foto: TSC Neumünster up-down up-down Tanzen / Landesliga Latein Auf Du und Du mit dem Weltmeister: TSC Neumünster auf Platz 3 in Nienburg Von Arne Schmuck | 29.01.2023, 17:09 Uhr

Mit prominenter Besetzung geht der Saisonstart in der Landesliga über die Bühne. Am 26. Februar wird die Serie in Bremen fortgesetzt.