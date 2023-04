Dritter in der Landesliga, Gruppe B: die Lateinformation des TSC Neumünster. Foto: TSC Neumünster up-down up-down Tanzen / Formation Latein Aufstieg zur Regionalliga: So sehen die Chancen des TSC Neumünster aus Von Daniel Klösel | 28.04.2023, 12:13 Uhr

Mit einem dritten Platz in Nienburg und Rang 3 im Gesamtklassement beenden die Schwalestädter die Saison in der Landesliga, Gruppe B. Am 13. Mai geht es abermals in Nienburg um die Wurst.