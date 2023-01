Fiebert dem Saisonstart entgegen: das A-Team des TSC Neumünster. Foto: Jörg Lühn up-down up-down Tanzen Ganz viel Glanz und feurige Rhythmen: TSC Neumünster startet in die Saison Von Jörg Lühn | 17.01.2023, 13:25 Uhr

Vor 180 Zuschauern in Faldera präsentieren die Lateinformationen des Tanzsportclubs ihre neue Choreografie. Saisonstart ist am 22. Januar in Nienburg.