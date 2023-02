In Neumünster, hier bei der federführenden Firma ATS Transport und Logistik, haben viele Menschen etwas für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gespendet. Nicht alles ist brauchbar. Foto: Uwe Schnuchel up-down up-down Hilfe nach Erdbeben in Türkei und Syrien Tangas und Bikinis: 60 Tonnen Spenden in Neumünster enthalten viel Unbrauchbares Von Grischa Malchow | 12.02.2023, 18:00 Uhr

Vier Lastwagen mit Spenden aus Neumünster erreichen die Türkei. Im Lager befinden sich viele weitere Tonnen an Hilfsgütern. Jetzt werden Geldspenden benötigt. Am 13. Februar gibt es zudem eine Gedenkfeier am Rathaus.