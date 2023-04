Sie freuen sich alle auf den „Tag der Pflege“ in Neunmünster: Mehr als 25 Anbieter, Einrichtungen, Vereine und Verbände werden am 13. Mai ihr Angebot präsentieren. In diesem Jahr stellen die Themen Ausbildung und Karriere einen Schwerpunkt dar.

Foto: Dörte Moritzen