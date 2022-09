Lars Bubelach steckt den zweiteiligen Mast zusammen. Foto: Jörg Lühn up-down up-down Surfer aus Neumünster Wasser, Wind, Wellen – Weltmeister? Sonnyboy Lars Bubelach ist auf dem Sprung Von Jörg Lühn | 11.09.2022, 13:02 Uhr

Der 18-jährige Schwalestädter startet in der Königsklasse Wave und möchte vor Klitmöller in Dänemark Weltmeister in der Juniorenklasse werden. Am 11. September geht die Jagd auf den Titel los. Der Courier hat ihn bei der Vorbereitung begleitet und eine Fotostrecke erstellt.