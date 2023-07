Sturmtief „Poly“ zieht über Schleswig-Holstein. Auch in Neumünster werden Vorkehrungen dazu getroffen. Symbolfoto: www.imago-images.de up-down up-down Orkan mit Unwetterwarnung Aktuelle Lage zu Sturm „Poly“: Schulen in Neumünster beenden Unterricht früher Von Grischa Malchow | 05.07.2023, 12:50 Uhr

Aufgrund des Sturmtiefs „Poly“ endet der Unterricht an einigen Schulen in Neumünster früher. Die Feuerwehr gibt anlässlich des Orkans in Schleswig-Holstein Verhaltenstipps.