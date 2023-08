Bagger kappte in Neumünster Kabel Kaputte Ampeln und geschlossene Schranken: Stromausfall mit Folgen Von Dörte Moritzen | 23.08.2023, 11:01 Uhr Am Dienstagabend ging in einigen Teilen Neumünsters und mehreren Umlandgemeinden nichts mehr: Bei Bauarbeiten war ein wichtiges Stromkabel durchtrennt worden. Das hatte zum Teil weitreichende Folgen. Foto: Jochen Tack up-down up-down

Für mehrere Stunden fiel am Dienstabend in mehreren Stadtteilen Neumünsters und einigen Umlandgemeinden der Strom aus. Offenbar war bei Bauarbeiten ein zentrales Kabel gekappt worden. Die Sache hatte zum Teil weitreichende Folgen – auch noch am Mittwoch.