Verdi in Neumünster Streik-Kundgebung vor dem Fenster des Verhandlungsführers Von Benjamin Steinhausen | 02.10.2023, 13:20 Uhr Rund 250 Demonstranten taten ihre Forderungen lautstark kund. Zunächst sammelten sie sich vor dem Edeka-Lager an der Weserstraße, um anschließend laut pfeifend um das Lager zu ziehen. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down

Noch immer gab es in den Tarifverhandlungen im Handel kein Entgegenkommen von der Arbeitgeberseite. Deswegen rief Verdi am Montag bundesweit zum Streiktag auf. So auch in Neumünster zur zentralen Kundgebung vor dem Edeka-Lager an der Weserstraße.