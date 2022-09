Das Duo Hey Julis begeisterte vor der Holstengalerie. Foto: Alexandra Bury up-down up-down Straßenmusikfestival in Neumünster So schön war Ba-Da-Boom 2022 Von Alexandra Bury | 04.09.2022, 11:53 Uhr

Voller Erfolg: Am Sonnabend konnten sich zahlreiche Bands in der Innenstadt präsentieren und lockten viele Zuschauer an.