Verkaufsoffener Sonntag Nostalgie, Mode und ein spannender Wettkampf locken nach Neumünster Von Benjamin Steinhausen | 26.08.2023, 08:01 Uhr Citymanager Marc Hein (Mitte) zusammen mit den Mitgliedern des Motorsportclubs Neumünster. Foto: Citymanagement Neumünster up-down up-down

Das Citymanagement Neumünster veranstaltet am 3. September den dritten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres. Young- und Oldtimer-Schau und Stoffköste locken in die Innenstadt. Am Nachmittag beginnt ein spannender Wettkampf auf dem Teich.