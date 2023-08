Stadtteilfest in Neumünster Gadeland feiert mit Musik, Aktionen und Grillfest bei der Feuerwehr Von Benjamin Steinhausen | 21.08.2023, 08:53 Uhr Dr. Wolfgang Stein vom Stadtteilbeirat (links) und Louis Horter von der Fahrradbörse haben die Pläne für das Stadtteilfest in Gadeland vorgestellt. Sie stehen auf dem Parkplatz des neuen Gesundheitszentrums, das neben der Straße Grote Twiet erstmals in diesem Jahr der Mittelpunkt des Festes ist. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down

Am 26. August wird gefeiert in Neumünster-Gadeland. Gleich an mehreren Orten sind zahlreiche Aktionen geplant. Was genau, darüber haben wir mit Dr. Wolfgang Stein aus dem Stadtteilbeirat und Louis Horter von der Fahrradbörse gesprochen.