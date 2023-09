Club in Neumünster Neuer Stadtteilbeirat in Faldera: Anwohner klagen über Lärm aus einer Kneipe Von Grischa Malchow | 20.09.2023, 17:10 Uhr Der alte ist auch der neue Stadtteilvorsteher: Werner Didwischus wurde in Faldera wiedergewählt. Seine Stellvertreterin Harmke Janssen als dienstältestes Mitglied verpflichtet ihn für die kommenden fünf Jahre. Foto: Grischa Malchow up-down up-down

Der neue Stadtteilbeirat in Neumünster-Faldera stellt sich vor. In der ersten Sitzung geht es auch um die Lärmbelästigung durch Besucher eines Clubs am Brunnenkamp. Zur Lösung des Problems wurde ein Antrag beschlossen.