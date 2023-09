Internationaler Lesespaß Ukrainisch, Türkisch oder Arabisch: In der Stadtbücherei gibt es nicht nur deutsche Werke Von Dörte Moritzen | 05.09.2023, 09:02 Uhr Ukrainisch, Türkisch, Arabisch, Russisch: In der Stadtbücherei in Neumünster gibt es Literatur quer über den Globus zu lesen. Foto: Dörte Moritzen up-down up-down

Die Stadtbücherei in Neumünster wird immer internationaler: Wer fremdsprachige Lektüre sucht, findet Werke für Erwachsene in zehn und für Kinder in acht Sprachen. Doch wie wird das Angebot ausgewählt? Wie ist die Nachfrage? Und warum ist der Aufwand beim Katalogisieren so groß?