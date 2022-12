Ab Donnerstag, 8. Dezember, setzt die Stadt Neumünster eine Citystreife in den Abend- und Nachtstunden im Innenstadtbereich des Großfleckens und der näheren Umgebung ein. „Wir wollen damit neben der Polizei-Präsenz und dem Einsatz des Kommunalen Ordnungsdienstes die Sicherheit in unserer Stadt weiter stärken“, erklärt Oberbürgermeister Tobias Bergmann.

Die Citystreife, die von der Firma Sicherheit Nord gestellt wird, soll in den kommenden drei Wochen jeweils von donnerstags bis sonnabends eingesetzt werden. Restaurantbesitzer und Gastronomen können die Streife ordern, wenn sich ihre Gäste unsicher fühle. Sie werden dann auf dem Heimweg bis zum Taxi oder eigenen Pkw begleitet.

Zudem ist die Citystreife Ansprechpartner für Hilfeleistung sowie für Fahrplanauskünfte des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). „Mit einer Kooperation ,Hand in Hand‘ soll das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen in unserer Stadt gestärkt werden“, betont Bergmann.

Die Sicherheitslage in der Innenstadt hat sich in den vergangenen Wochen indes deutlich entspannt, nachdem die Polizei ihre Präsenz bis Mitte November aufgrund einer erheblichen Zunahme von Raubtaten und Einbrüchen massiv verstärkt hatte. Große Teile der Innenstadt waren zum „gefährlichen Ort“ erklärt worden, was den Beamten zusätzliche Befugnisse für Kontrollen gegeben hatte.