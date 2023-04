Die 15 größten Sportvereine der Stadt: Mit der Rückkehr über die 4000er-Marke setzt der mit Abstand größte Club, SV Tungendorf, ein dickes Ausrufezeichen. Der SC Gut Heil als Nummer 6 in Neumünster zählt jetzt wieder mehr als 1000 Mitglieder, während die weiter schrumpfende Behinderten-Sportgemeinschaft die Top 15 verlassen hat. Neu taucht dort der Erste Kanu-Klub auf. Grafik: Can Yalim up-down up-down KSV legt Zahlen vor Sportvereine in Neumünster finden zu alter Stärke zurück Von Arne Schmuck | 21.04.2023, 17:01 Uhr

Mit einem Plus von gut drei Prozent vermeldet der Kreissportverband eine erfreuliche Entwicklung, was die Mitgliederzahlen in den Clubs angeht. Der SV Tungendorf und der SC Gut Heil überschreiten dabei wichtige Marken. Es gibt allerdings auch den einen oder anderen Verlierer.