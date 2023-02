Michael Kuhl und die Tennis-Herren 60 des THC Neumünster können am 4. Februar vorzeitig Meister der Regionalliga werden. Foto: André Sell up-down up-down Fußball, Tennis und Handball THC Neumünster plant sein Meisterstück – Wie hoch gewinnt PSV diesmal? Von Arne Schmuck | 03.02.2023, 14:40 Uhr

Im Regionalliga-Heimspiel gegen den TC Blau-Weiß Rostock können die Herren 60 in Deutschlands höchster Spielklasse alles klarmachen. Die Fußballfans kommen am 5. Januar in Brachenfeld neun Stunden lang auf ihre Kosten.