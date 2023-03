Nach den Spielausfällen am Vorwochenende unternehmen die stark abstiegsgefährdeten Fußball-Verbandsligisten SV Wasbek mit Yannick Hamann (links) sowie TS Einfeld mit Björn Ole Peters und Robin Braun (rechts) am Sonnabend, 18. März, den nächsten Anlauf auf den Restrundenstart. Foto: Arne Schmuck up-down up-down Sport in und um Neumünster Spannung ist programmiert: Überall geht es um wertvolle Punkte Von Arne Schmuck | 17.03.2023, 12:21 Uhr

Schaut man sich das Programm am Wochenende 18./19. März einmal genauer an, fällt auf: In vielen Begegnungen – egal, ob Fußball, Handball, Badminton oder Squash – steht richtig viel auf dem Spiel.