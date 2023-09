Verkehrsberuhigte Bereiche Die Geschichte der „Spielstraßen“ in Neumünster begann im Eisenbahnerviertel Von Dörte Moritzen | 25.09.2023, 15:03 Uhr Die erste Spielstraße in Neumünster: Fröhlich rennen die Kinder aus dem Eisenbahnerviertel im Jahr 1981 über die erste „Spielstraße“. Im Hintergrund ist das neue Schild zu erkennen. Foto: Walter Erben / Sammlung: M. Krebs up-down up-down

Vor mehr als 40 Jahren wurde in Neumünster die erste „Spielstraße“ ins Leben gerufen. Was eigentlich ein verkehrsberuhigter Bereich ist, ist heute keine Seltenheit mehr in der Stadt. Doch wer kennt die Regeln?