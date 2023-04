Estelle (8, links) und Jonna (4) freuen sich über die neue Attraktion auf dem Spielplatz. Foto: Simon Förster up-down up-down Spielplatz am Pöppelmannweg Piratenwelt: So kam es zum neuen Spielgerät in Neumünster Von Simon Förster | 13.04.2023, 15:03 Uhr

Am Donnerstag wurde auf dem Spielplatz an der Ecke Bogenstraße/Pöppelmannweg in Neumünster ein neues Spielgerät eingeweiht. Der Entwurf kam dabei nicht von Architekten, sondern von denen, die das Gerät auch benutzen wollen.