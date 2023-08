Autofahrer aufgepasst: Wer am Donnerstag, 17. August, auf der A7 in Richtung Süden unterwegs ist und bei Neumünster-Süd abfahren möchte, muss einen Umweg einplanen. Grund: Die Ausfahrt der Anschlussstelle (15) wird in der Zeit von 9 bis 16 Uhr gesperrt.

Wie die Autobahn GmbH Nord mitteilt, müssen im Bereich der Ausfahrt der Anschlussstelle vorbereitende Arbeiten durchgeführt werden, damit Transporte von Windkraftanlagen erfolgen können. Die Vorbereitungen können aus Gründen der Arbeitssicherheit nur unter Sperrung der Ausfahrt durchgeführt werden.

Auffahrt bleibt passierbar

Autofahrer sollten an der Ausfahrt vorbeifahren, um an ihr Ziel zu gelangen. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Großenaspe (16) und ist als „U49a“ ausgeschildert.

Ein Auffahren an der Anschlussstelle Neumünster-Süd in Richtung Hamburg ist auch während der Arbeiten möglich.