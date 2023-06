Siegerehrung in Berlin: Matthias Hoffmann (rechts) freut sich über Bronze. Foto: Petra Brauer up-down up-down Special Olympics World Games 2023 Matthias Hoffmann holt erste Medaille für Neumünster Von Hannes Harding | 19.06.2023, 16:54 Uhr

In Berlin laufen in dieser Woche die Special Olympics World Games. Rund 7000 Sportlerinnen und Sportler aus 190 Ländern gehen in 26 Sportarten an den Start – unter ihnen auch einige Neumünsteraner. Und das durchaus mit Erfolg.