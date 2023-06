Jubelten vom Rathausbalkon (von links): Oberbürgermeister Tobias Bergmann, die Sportler Matthias Hoffmann, Christian Müller, Sönke Ascher, Stadtsprecher Stephan Beitz und der stellvertretende Stadtpräsident Bernd Delfs. Foto: Grischa Malchow up-down up-down Special Olympics World Games 2023 Neumünster feiert seine Medaillengewinner Matthias Hoffmann, Christian Müller und Sönke Ascher Von Grischa Malchow | 27.06.2023, 17:16 Uhr

Vier Medaillen in fünf Wettkämpfen: Die Athleten von der Lebenshilfe Neumünster waren bei den Special Olympics World Games in Berlin sehr erfolgreich. Das wurde in ihrer Heimatstadt nun mit zwei Feierstunden und der Eintragung ins Goldene Buch honoriert.