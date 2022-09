Die Gebäude der früheren Hindenburg-Kaserne sollen nach dem Wunsch der Stadt einen Blaulicht-Campus beherbergen und wären auch für die Justizvollzugsschule geeignet - das sagt zumindest SPD-Ratsherr Johna. Foto: Hannes Harding up-down up-down Ärger über Unterbringung in Boostedt SPD: Neumünster soll Justizvollzugsschule wieder in die Stadt holen Von Hannes Harding | 26.09.2022, 17:30 Uhr

Ein Brandbrief der Gewerkschaft für Justizvollzug ließ kein gutes Haar an der Unterbringung der Justizvollzugsschüler in Boostedt. Die SPD in Neumünster fordert jetzt: Die Schule muss zurückkommen.