Schwanenrennen in Neumünster Vom Teich zur Mühlenbrücke: Gummi-Schwäne liefern sich ein spannendes Rennen Von Alexandra Bury | 03.09.2023, 19:31 Uhr Der große Moment, den Tausende Besucher gespannt verfolgten: Um Punkt 15 Uhr wurden 6000 Schwäne vom Lastwagen in den Teich ins Rennen geschickt. Foto: Alexandra Bury

Punkt 15 Uhr fielen 6000 Gummi-Schwäne in den Teich. Sie trieben dann gemächlich Richtung Ziel an der Mühlenbrücke. Tausende Besucher verfolgten das Spektakel in der Innenstadt.