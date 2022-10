Um eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten, sollte man spezielle Brillen nutzen, um die Augen nicht zu schädigen. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Mond schiebt sich teilweise vor die Sonne Sonnenfinsternis über Neumünster - Vorsicht beim Beobachten Von Hannes Harding | 22.10.2022, 11:00 Uhr

In der Mittagszeit des 25. Oktober gibt es am Himmel ein besonderes Naturschauspiel zu sehen. Der Neumond zieht dabei am linken Rand der Sonne vorbei und sorgt für eine partielle Sonnenfinsternis.