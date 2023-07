SWN-Verkehrs-Betriebsleiterin Sonja Kessal (links) übergab die Dauer-Tickets an Barbara Clausen vom Fachdienst Familien- und Jugendhilfe und Dietrich Mohr vom Jugendverband Neumünster (JVN). Busfahrer Hendrik Lienhöft freut sich auf viele junge Fahrgäste während der Ferien. Foto: Hannes Harding up-down up-down Angebot für Kinder und Jugendliche Für einen Euro den ganzen Tag in Neumünster mit dem Bus unterwegs Von Hannes Harding | 09.07.2023, 11:24 Uhr

Für nur einen Euro am Tag können Kinder und Jugendliche in den Sommerferien so oft sie wollen den Bus nutzen. Für sozial schwache Familien gibt es ein besonderes Angebot.