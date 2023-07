bvfbgh Foto: Patrick Pleul up-down up-down Sommerferien 2023 Mehr als Tierpark und Museum: Die schönsten Ausflugstipps rund um Neumünster Von Jule Riecke | 24.07.2023, 11:07 Uhr

Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Wir haben die schönsten Ausflugsziele in Neumünster und Umgebung zusammengestellt, für alle, die über die Sommerferien nicht das Weite suchen.