Schwimmen, Sonnen, Stand-up-Paddling Sommer-Comeback: Wie die Neumünsteraner die warmen Tage am Einfelder See verbringen Von Jule Riecke | 22.08.2023, 15:58 Uhr Das gute Wetter lockt viele zum Baden an den Einfelder See. Foto: Jule Riecke

Nach wochenlangem Dauerregen und geringen Temperaturen ist der Sommer nach Schleswig-Holstein zurückgekehrt. Viele Neumünsteraner und Besucher von außerhalb nutzen das schöne Wetter und verbringen ihre Zeit am Einfelder See. Das treiben sie so.