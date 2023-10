Bönebüttel Strom für 2500 Haushalte: Der Solarpark in Aufeld ist am Netz Von Ralf Seiler | 15.10.2023, 13:38 Uhr Ministerpräsident Daniel Günther, Stefan Müller, COO Enerparc, Dr. Benjamin Merkt, Vorstand Netztechnik SH Netz, und Matthias Boxberger, Aufsichtsratsvorsitzender von SH Netz vor der PV-Anlage von Enerparc in Bönebüttel Foto: Ralf Seiler up-down up-down

Mit dem in Betrieb genommenen Solarpark in Bönebüttel knackt Schleswig-Holstein die 10.000-Megawatt-Schallmauer an Leistung aus erneuerbaren Energien. 15.552 Solarmodule wurden in Bönebüttel verbaut. Die größte Herausforderung liege aber noch vor der Energiebranche, erklärte Stefan Müller von Enerparc.