Karriere in Boostedt Deswegen wurde aus dem Elektroingenieur Hartmut Bielfeldt ein Zahnarzt Von Susanne Otto | 23.08.2023, 09:03 Uhr Hartmut (links) und Ellen Bielfeldt führen die Praxis in Boostedt seit 40 Jahren. Mittlerweile ist Sohn Börge als Zahnarzt eingestiegen. Foto: Susanne Otto up-down up-down

Seit 40 Jahren praktiziert Hartmut Bielfeldt in Boostedt und hat einen ungewöhnlichen Werdegang. Der 77-Jährige berichtet, wie er per Zufall in den Beruf kam, über die Veränderungen und über die Behandlung von Geflüchteten.