Bis der Neubau der Rettungswache fertig ist, bleibt der Rettungsdienst in der Interims-Wache auf dem Gelände des Gefahrenabwehrzentrums. Einzug ist Anfang April geplant. Symbolfoto: Berufsfeuerwehr Neumünster up-down up-down Brandschutzausschuss Neumünster So sind die Retter für einen Blackout in Neumünster aufgestellt Von Benjamin Steinhausen | 15.03.2023, 17:16 Uhr

Im Brandschutzausschuss war der Einzug in die Interims-Rettungswache in Containern ein Thema, in der das Leitungspersonal bereits arbeitet. Außerdem wurde erklärt, warum E-Mobilität nur teilweise denkbar ist für Feuerwehr und Rettungsdienst.