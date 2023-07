Lehrerin Severine von Stemm zeigt als Beispiel ein Zeugnis aus einem vergangenen Schuljahr. Foto: Alexandra Bury up-down up-down Flüchtlinge in Boostedt So sehen Zeugnisse in der Erstaufnahme aus Von Alexandra Bury | 14.07.2023, 11:22 Uhr

Auch 120 Kinder zwischen 6 und 15 Jahren in der Landesunterkunft für Flüchtlinge in Boostedt bekommen am Freitag Zeugnisse. Das sind die Schwerpunkte im Unterricht.