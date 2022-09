Das Designer-Outlet-Center ist die hellste Fläche in Neumünster. Foto: Holger Steffen up-down up-down Energiekrise in Neumünster Licht aus, Heizung runter: Wie sparen Unternehmen und Institutionen Energie? Von Alexandra von Fragstein | 09.09.2022, 17:30 Uhr

Energiesparen ist das Thema der Stunde. Nach öffentlicher Kritik an verschwenderischen Unternehmen und Institutionen, die auf Leuchtreklame und angestrahlte Gebäude setzen, ist im September eine Verordnung zum Energiesparen in Kraft getreten. Was wird in Neumünster dafür getan?