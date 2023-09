Hospiz-Initiative Neumünster So hilft Benedikte Gade Kindern und Jugendlichen mit ihrer Trauer Von Joshua Hirschfeld | 07.09.2023, 07:13 Uhr Benedikte Gade koordiniert die Kinder- und Jugend-Trauerbegleitung der Hospiz-Initiative, darunter die Natur-Trauergruppe „Mutiger Dachs“. Foto: Joshua Hirschfeld up-down up-down

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres gehen bei der Hospiz-Initiative Neumünster die Trauerbegleitungskurse für Kinder und Jugendliche in eine neue Runde. Benedikte Gade erzählt, wie sie Kindern in ihrer Trauer hilft – und was ein Dachs damit zu tun hat.