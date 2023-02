Pia Weikunat und Michel Hopp vom Jugendrotkreuz Neumünster kontrollieren den Inhalt eines Notfallrucksacks. Foto: Grischa Malchow up-down up-down Rotes Kreuz Neumünster Täglich im Einsatz: So entlasten Schulsanitäter die Lehrer Von Grischa Malchow | 01.02.2023, 13:01 Uhr

An Neumünsters Schulen engagieren sich Jugendliche als Schulsanitäter. Ihre Arbeit erleichtert den Lehrern den Alltag. Dabei kommt es auch auf die richtige Ausstattung für Notfälle an. Dafür sorgte nun das DRK an vier Schulen mit Notfallrucksäcken.