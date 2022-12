Das Duo „Sing Your Soul“ mit Ulrich Lehna und Meike Salzmann wird einen schwungvollen Start ins neue Jahr in der Bornhöveder St. Jacobi-Kirche hinlegen. Foto: Ralf Salzmann up-down up-down Silvesterkonzert Bornhöved Musikalische Weltreise mit dem Duo „Sing your Soul“ in der St. Jacobi-Kirche Von Julia Weilnböck | 30.12.2022, 15:00 Uhr

Das Duo „Sing your Soul“ gibt das Silvesterkonzert in der St. Jacobi-Kirche in Bornhöved. Der Klarinettist Ulrich Lehna und die Akkordeonspielerin Meike Salzmann präsentieren einen Mix aus schottischen, bretonischen, finnischen und italienischen Melodien.