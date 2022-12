Carina Clasen mit einem ganzen Tablett Eierlikör-Berliner. Verziert wurden die 24 Teigbällchen mit Zuckerguss und Mandeln. Foto: Julia Weilnböck up-down up-down Silvester in Neumünster 2022 Willkommen im Berliner-Himmel Von Julia Weilnböck | 30.12.2022, 16:00 Uhr

Berliner, Krapfen, Pfannkuchen – des Deutschen liebstes Siedegebäck hat viele Namen. An Silvester werden in den 31 Andresen-Filialen mehrere 10.000 Stück verkauft. Ein Besuch in der Neumünsteraner Backstube.