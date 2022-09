„Aufruhr am Hyänenfelsen“: Die Nachwuchsakrobaten des SC Gut Heil werden beim Bundesfinale der Tuju-Stars Sechster. Foto: Christian Köster up-down up-down Showakrobatik / SC Gut Heil Dieses Abschneiden der Roten Hosen macht Appetit aufs Bundesfinale in Neumünster Von Arne Schmuck | 15.09.2022, 14:33 Uhr

Mit der Choreografie „Aufruhr am Hyänenfelsen“ überzeugt Gut Heils Nachwuchs in Baden-Württemberg. Nun dürfen sich die Anhänger der Showakrobatik auf das „Rendezvous der Besten“ am 12. November in den Holstenhallen freuen.