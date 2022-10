Robin Naeve (RV Am Wittensee) gewann mit Casalia die zweite Qualifikation für den Großen Preis. Foto: Jörg Lühn up-down up-down SH Holstein International Springreiter Robin Naeve avanciert zum Geheimfavoriten für den Großen Preis von Neumünster Von Jörg Lühn | 21.10.2022, 19:31 Uhr

Bei der zweiten Qualifikation für den am 22. Oktober angesetzten Höhepunkt des internationalen Reitturniers ist der 25-Jährige mit Casalia der schnellste unter immerhin 15 fehlerfreien Paaren. Am dritten Turniertag strömen insgesamt rund 3000 Zuschauer in die Holstenhallen.