Die Packstation steht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes gegenüber dem Haus am Wasserturm (Hintergrund) und lässt sich ausschließlich per App öffnen. Für Anneliese Gatterer (77, rechts) eine Katastrophe, weil sie lebenswichtige medizinische Produkte nicht erhält. Melanie Nitsch vom Awo-Haus am Wasserturm klagt, dass dies kein Einzelfall sei.

Foto: Benjamin Steinhausen