Die Zeit drängt: Seit Dienstag, 30. Mai, wird Helga F. (84) aus Großenaspe schon vermisst. Doch bisher konnte die Seniorin, die orientierungslos ist, nicht gefunden werden. Nach entsprechenden Hinweisen hatte die Polizei den Bereich rund um die Bimöhler Straße, das ist die Strecke nach Bimöhlen, mit Hunden abgesucht. Doch die speziell ausgebildeten Tiere konnten die Vermisste nicht aufspüren. Zusätzlich wurde deshalb noch mit einem Hubschrauber aus der Luft geschaut, teilte Polizeisprecher Lars Brockmann, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, mit.

Auch ein zweiter Ansatz brachte keinen Erfolg: Nach einem Hinweis durchkämmten die Ermittler vergeblich den Bereich rund um den Wildpark Eekholt. „Wir brauchen jetzt neue Anknüpfungspunkte, an denen wir ansetzen können“, erklärte der Polizeisprecher am Freitag. Hinweise werden erbeten unter Tel. 04551-8840 oder unter Tel. 110. Aber auch jeder anderen Polizeidienststelle nimmt Informationen entgegen. Helga F. ist zirka 1,67 Meter groß und hat eine normale Statur. Sie hat grauweißes Haar und trug am Tag ihres Verschwindens eine dunkelblaue Hose und ein blauweißes Oberteil.