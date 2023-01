Karin Frenkel und Dirk Wende sortieren in der Schatzkiste Neumünster die Kleidung für Kinder. Foto: Tilman Wrede up-down up-down Inflation und hohe Energiekosten in Neumünster Geld sparen und nachhaltig einkaufen: Secondhand-Läden mit hoher Nachfrage Von Tilman Wrede | 24.01.2023, 12:00 Uhr

Aus finanzieller Not kaufen immer mehr Menschen ihre Kleidung gebraucht. Doch auch der Nachhaltigkeitsgedanke spielt eine große Rolle in Secondhand-Läden. Diese Anlaufstellen gibt es in Neumünster.