Unter der Aufsicht von Rettungsschwimmer Michael Scheel (hinten) ist Luca im Einfelder See. Der Neunjährige will bald das Schwimmabzeichen Seepferdchen erhalten und nimmt daher am Schwimmkursus teil, der von dem Verein Einfeld für Kinder aktiv (EIKA) und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) organisiert wird.

Foto: Jonas Bargmann up-down up-down