Max Schneider schwamm beim SGN-Cup im Sprintmehrkampf des Jahrgangs 2007 zum Sieg. Foto: Jörg Lühn SG Neumünster / Schwimmen Kontra K lässt grüßen: Max Schneider auf dem Weg nach oben Von Jörg Lühn | 04.10.2022, 16:06 Uhr

Mit dem ersten Platz beim Mehrkampf des Jahrgangs 2007 unterstreicht der Lokalmatador von der Startgemeinschaft beim SGN-Cup im Bad am Stadtwald seine Klasse. Das nächste große Ziel ist die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften in Berlin.