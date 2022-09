Auf Höhe des Designer-Outlet-Centers (DOC) geriet am Dienstagmorgen ein Auto auf der B205 in den Gegenverkehr und stieß mit einem Lastwagen zusammen. Die Strecke wurde voll gesperrt. Foto: Danfoto up-down up-down Frontalzusammenstoß bei Neumünster Die B205 ist auf Höhe des Designer-Outlet-Centers weiterhin gesperrt Von Dörte Moritzen | 13.09.2022, 09:10 Uhr | Update vor 2 Std.

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Dienstagmorgen ist die Bundesstraße 205 in Neumünster noch immer voll gesperrt. Die Arbeiten vor Ort dauern an.